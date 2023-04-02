"سمو العقارية" تحصل على رخصة البيع على الخارطة بمشروع " الأعالي"

أعلنت شركة سمو العقارية اليوم الأحد عن صدور رخصة البيع على الخارطة لمشروع الأعالي السكني برقم 162/أ ، واستلمت الشركة الرخصة بتاريخ 2 أبريل 2023.

وأشارت الشركة فى وقت سابق على موقع تداول بتاريخ 28 سبتمبر 2022 إلى توقيع اتفاقية تطوير مشروع الأعالي السكني مع الشركة الوطنية للإسكان بالدمام.

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وأعلنت الشركة في ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاقية تسويق وبيع لمشروع الأعالي (ضاحية الواجهة) بمدينة الدمام مع شركة أدير العقارية (طرف ذو علاقة) بتاريخ 01-12-2022م الموافق 07-05-1444هـ على الاراضي المخصصة لشركة سمو العقارية من قبل الشركة الوطنية للإسكان والبالغ مساحتها 72.92 ألف متر مربع .

ارتفع صافي أرباح شركة "سمو العقارية" عن العام الماضي 2022 بنسبة 8% تقريبا، ليصل إلى 87.64 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 81.2 مليون ريال لعام 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها يوم 23 مارس الماضي على "تداول السعودية"، أن السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2022 يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية لعام 2022 إلى 282 مليون ريال سعودي وبنسبة ارتفاع 174% مقارنةً مع الإيرادات التشغيلية للعام الماضي والبالغة 103 ملايين ريال، ويعود سبب الارتفاع الرئيسي للإيرادات إلى زيادة نسبة الإنجاز في مشاريع الشركة خلال العام، مع انخفاض تكاليف التمويل لعام 2022 مقارنةً مع عام 2021 وبنسبة انخفاض 82% وذلك لاعتماد الشركة على التمويل الذاتي لمشاريعها.