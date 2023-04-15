"الإسكان" السعودية تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني.. ومهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "دليل إجراءات شهادة امتثال المباني"، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل، بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلبات، موضحة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي (تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام والذي يتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن 15 عنصراً).

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وذكرت الوزارة أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية التي تنتهي في 1 ربيع الأول 1445 هـ لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يُعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.