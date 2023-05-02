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الهيئة السعودية للمقاولين
الهيئة السعودية للمقاولين
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إجراء تعديل في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين

تعيين أمين عام جديد للهيئة اعتبارا من 1 مايو

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم الثلاثاء، تعيين عبدالمجيد الرشودي أمينًا عامًا للهيئة السعودية للمقاولين ابتداءً من 1 مايو 2023.

والهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية أهلية مقرها الرياض، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تأسست في عام 2015 بقرار من مجلس الوزراء السعودي.

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وتشرف على الهيئة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتعنى بإدارة وتطوير صناعة المقاولات في السعودية، وخلق الكفاءات الإنتاجية والبيئة الآمنة وفق معايير الجودة العالمية.

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ويحمل الرشودي خبرة تمتد لأكثر من 21 عامًا تنقَّل من خلالها بالعمل في عدة مجالات في القطاع الحكومي والخاص، حتى شغل في آخرها منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، كما أنه متخصص في إدارة الأعمال والاستراتيجيات.

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