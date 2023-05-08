"ثبات المسكن" العقارية تبدأ البيع على الخارطة بمشروع "مد قمرة"

بدأت شركة ثبات المسكن العقارية السعودية عمليات البيع في مشروع "مد قمرة"بمدينة القطيف في المنطقة الشرقية وذلك ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج "وافي" للبيع أو التأجير على الخارطة.

ويقع مشروع "مد قمرة "في مدينة"صفوى" التابعة لمحافظة القطيف السعودية على بعد كيلومترين من شاطئ الخليج، ويمتد على مساحة تصل إلى 230 ألف متر مربع، ويضم 537 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها مابين 250 و381 مترا مربعا.

مادة اعلانية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثبات المسكن العقارية يوسف الصالح: "إن مد قمرة، وهو المشروع الثالث لثبات المسكن بالتعاون مع الشركة الوطنية وفقا لصحيفة "مال" السعودية.

وتابع: "أطلقنا سابقاً وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان مشروع "المهندية" في الرياض، الذي يضم 628 وحدة سكنية تمتد على مساحة 369 ألف متر مربع، ومشروع "مد السكني" بالمنطقة الشرقية، أول مشاريعنا المتكاملة، والذي يحوي على 728 وحدة سكنية تم بناؤها على مساحة تتجاوز 310 آلاف متر مربع، وحصلنا على جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2021 عن المشروع".

ويضم مشروع "مد قمرة" 3 نماذج من الوحدات السكنية، كما يحتوي على مدارس ومجمعات رياض أطفال ومساجد، إضافة إلى حديقة مركزية تصل مساحتها إلى 14 ألف متر مربع، كما يقدم المشروع ضمانات تصل إلى 10 سنوات على الهيكل الإنشائي وعزل المياه.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة ثبات المسكن العقارية الأستاذ عبدالإله الحقباني: "طورنا ما يزيد على 700 ألف متر مربع عبر بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية،وسنواصل توفير الحلول السكنية للمساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030".