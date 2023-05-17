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أنشطة المقاولات تسجل 6.4% نموا في "المدينة المنورة" للربع الأول من 2023

بلغ عدد سجلات المقاولات 8347 سجلاً تجارياً

دبي - العربية.نت
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ارتفع عدد سجلات أنشطة المقاولات في المدينة المنورة بنهاية الربع الأول لعام 2023 بنسبة 6.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمدينة بنسبة 0.02% مقارنة بالربع الرابع 2022م، وبانخفاض 0.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك وفق إحصائية أصدرتها غرفة المدينة المنورة.

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وأوضح أمين عام غرفة المدينة المهندس عبد الله أبو النصر أن عدد السجلات في أنشطة المقاولات بلغ 8347 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول، بانخفاض 3% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وبارتفاع 6.4% مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا لـ"واس".

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يذكر أن أنشطة المقاولات، تتمثل في كل أنشطة التشييد والترميم والتمديد والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق، وتمثل أنشطة المقاولات حوالي 17.6% من إجمالي عدد السجلات النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة، بحسب قاعدة بيانات المنتسبين..

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