أنشطة المقاولات تسجل 6.4% نموا في "المدينة المنورة" للربع الأول من 2023

ارتفع عدد سجلات أنشطة المقاولات في المدينة المنورة بنهاية الربع الأول لعام 2023 بنسبة 6.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمدينة بنسبة 0.02% مقارنة بالربع الرابع 2022م، وبانخفاض 0.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك وفق إحصائية أصدرتها غرفة المدينة المنورة.

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وأوضح أمين عام غرفة المدينة المهندس عبد الله أبو النصر أن عدد السجلات في أنشطة المقاولات بلغ 8347 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول، بانخفاض 3% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وبارتفاع 6.4% مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا لـ"واس".

يذكر أن أنشطة المقاولات، تتمثل في كل أنشطة التشييد والترميم والتمديد والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق، وتمثل أنشطة المقاولات حوالي 17.6% من إجمالي عدد السجلات النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة، بحسب قاعدة بيانات المنتسبين..