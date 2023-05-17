أنشطة المقاولات تسجل 6.4% نموا في "المدينة المنورة" للربع الأول من 2023
بلغ عدد سجلات المقاولات 8347 سجلاً تجارياً
ارتفع عدد سجلات أنشطة المقاولات في المدينة المنورة بنهاية الربع الأول لعام 2023 بنسبة 6.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمدينة بنسبة 0.02% مقارنة بالربع الرابع 2022م، وبانخفاض 0.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك وفق إحصائية أصدرتها غرفة المدينة المنورة.
وأوضح أمين عام غرفة المدينة المهندس عبد الله أبو النصر أن عدد السجلات في أنشطة المقاولات بلغ 8347 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الأول، بانخفاض 3% مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وبارتفاع 6.4% مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا لـ"واس".
يذكر أن أنشطة المقاولات، تتمثل في كل أنشطة التشييد والترميم والتمديد والتركيب والتشطيبات وأعمال الطرق، وتمثل أنشطة المقاولات حوالي 17.6% من إجمالي عدد السجلات النشطة المسجلة بالمركز الرئيسي للغرفة، بحسب قاعدة بيانات المنتسبين..
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