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مقابلة السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري
السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري
اقتصاد العراق

السعودية توقع عقد إنشاء مشروع استثماري ضخم في العراق بتكلفة مليار دولار

المشروع سيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية

دبي - العربية.نت
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أعلن السفير السعودي لدى بغداد، عبد العزيز الشمري، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع استثماري ضخم قرب مطار بغداد الدولي.

وكشف السفير السعودي عن "توقيع عقد لمشروع استثماري ضخم بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من المطار وهو مشروع (جادة بغداد)".

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وقال السفير: "سيكون مشروعا مميزا ومفاجأة لجميع العراقيين، وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية، إضافة إلى 4000 شقة سكنية و2500 فيلا سكنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وتابع الشمري: "العلاقات العراقية والسعودية تشهد مرحلة رائعة وبدأنا اليوم نقطف ثمارها الحقيقة من خلال زيارة فريق مركز الملك سلمان الطبي إلى بغداد وهي الزيارة الأولى التخصصية والعملية التي نشهد من خلالها تبادل الخبرات بين أفضل الأطباء المهرة في المملكة، وكذلك أفضل الأطباء العراقيين لتبادل الخبرات في المجالات والتخصصات الدقيقة وهي أول ثمرة".

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