"الوطنية للإسكان" تُسلم 25 ألف وحدة سكنية بنهاية مايو 2023

قالت "الوطنية للإسكان" (NHC) إنها تواصل استراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في السعودية بإعلانها تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو/أيار من العام الجاري 2023.

وتتوزّع المشاريع في 11 مدينة في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الأحساء، القطيف، خميس مشيط، الطائف، بالإضافة إلى ينبع، وذلك في 48 مشروعاً سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ ليستفيد منها أكثر من 125 ألف نسمة.

مادة اعلانية

وبحسب بيان "الوطنية للإسكان" فإن الاستراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص، تحقيقًا لاستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الشركة إنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأساليب البناء الحديث وبتصاميم متنوعة تغطي معظم مناطق المملكة، وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، لتوفّر مجتمعات سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة.

الجدير بالذكر أن "الوطنية للإسكان" مطور عقاري، تعمل بشكل مستمر مع شركائها المطورين العقاريين على الارتقاء بالقطاع العقاري، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%، بحسب بيان الشركة.