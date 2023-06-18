اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية.. نظام جديد لنزع العقارات تثمين وتعويض إضافي
عقارات في السعودية
عقارات السعودية

انخفاض عدد الصفقات العقارية في السعودية 12.5% خلال أسبوع

استقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى 3.5 ألف صفقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحسن نشاط السوق العقارية في السعودية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 13.9%، حيث استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.8 مليار ريال.

‏وجاءت التغيرات الأسبوعية الإيجابية للسوق مدفوعة بارتفاع القطاعين السكني والتجاري بعد ‏تراجعهما خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا ‏15.1% استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ‏ريال 59.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

مادة اعلانية

كما ارتفعت قيمة ‏صفقات القطاع التجاري 26.8%، استقر على أثره عند مستوى 1.2 مليار ريال ‏‏30.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وفق صحيفة "الاقتصادية".

طفرة في أسعار العقارات السعودية بالربع الأول.. وهذه الأكثر مبيعا الأسواق العقارية عقارات السعودية طفرة في أسعار العقارات السعودية بالربع الأول.. وهذه الأكثر مبيعا

وفي المقابل، سجل ‏إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 17.6%، ‏استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 373 مليون ريال 9.8% ‏من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل ‏عدد الصفقات العقارية انخفاضاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.5%، ‏واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة.

كما انخفض عدد العقارات ‏المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 12.7%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية ‏للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع.

وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية ‏المنفذة خلال الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا 7.2%، واستقر الإجمالي مع نهاية ‏الأسبوع الماضي عند مستوى 19.9 مليون متر مربع.‏

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا أخفق الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق أهدافه حتى الآن؟ لماذا أخفق الهجوم الأوكراني المضاد في تحقيق أهدافه حتى الآن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط