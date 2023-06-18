انخفاض عدد الصفقات العقارية في السعودية 12.5% خلال أسبوع

تحسن نشاط السوق العقارية في السعودية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 13.9%، حيث استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.8 مليار ريال.

‏وجاءت التغيرات الأسبوعية الإيجابية للسوق مدفوعة بارتفاع القطاعين السكني والتجاري بعد ‏تراجعهما خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا ‏15.1% استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ‏ريال 59.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

مادة اعلانية

كما ارتفعت قيمة ‏صفقات القطاع التجاري 26.8%، استقر على أثره عند مستوى 1.2 مليار ريال ‏‏30.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وفق صحيفة "الاقتصادية".

وفي المقابل، سجل ‏إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 17.6%، ‏استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 373 مليون ريال 9.8% ‏من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل ‏عدد الصفقات العقارية انخفاضاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.5%، ‏واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة.

كما انخفض عدد العقارات ‏المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 12.7%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية ‏للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع.

وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية ‏المنفذة خلال الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا 7.2%، واستقر الإجمالي مع نهاية ‏الأسبوع الماضي عند مستوى 19.9 مليون متر مربع.‏