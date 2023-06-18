انخفاض عدد الصفقات العقارية في السعودية 12.5% خلال أسبوع
استقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى 3.5 ألف صفقة
تحسن نشاط السوق العقارية في السعودية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 13.9%، حيث استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.8 مليار ريال.
وجاءت التغيرات الأسبوعية الإيجابية للسوق مدفوعة بارتفاع القطاعين السكني والتجاري بعد تراجعهما خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا 15.1% استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال 59.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري 26.8%، استقر على أثره عند مستوى 1.2 مليار ريال 30.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية، وفق صحيفة "الاقتصادية".
وفي المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 17.6%، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 373 مليون ريال 9.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضاً أسبوعياً للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.5%، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 12.7%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع.
وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا 7.2%، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 19.9 مليون متر مربع.
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