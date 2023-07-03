العقارات التجارية بدبي تحقق 50% نمواً في المبيعات

حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 3 مليارات درهم، مقابل 2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، وبنسبة نمو 50%.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 1332 صفقة بيع لمكاتب في دبي بقيمة 2.1 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1084 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ليحقق بذلك سوق المكاتب نمواً بنسبة 40% في قيمة المبيعات، و23% في عدد صفقات البيع.

مادة اعلانية

وأكدت البيانات تنامي الجاذبية للإمارة بالنسبة لمستثمرين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطلب على المكاتب إلى هذه المستويات غير المسبوقة، وخاصة في مناطق الأعمال الرئيسة، وفق ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتم بيع 1299 وحدة مكتبية جاهزة بقيمة 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 33 وحدة مكتبية بيعت على الخريطة، بقيمة 25 مليون درهم.