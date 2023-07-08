"العدل" السعودية: تحديث 190.7 ألف صك عقاري قديم إلى النظام الشامل

كشفت إحصائية جكومية، أن عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بلغ 190.7 ألف صك عقاري منذ بداية العام الجاري، حيث شكلت المباني السكنية نحو 75%، و25% تجاري.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنسبة تقدر بنحو 36.3% بما يعادل 69184 صكا عقاريا محدثا.

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وجاءت منطقة عسير بالمرتبة الثانية بـ21986 صكا، تليها المنطقة الشرقية بـ21459 صكا عقاريا، تليها مكة المكرمة بـ19441 صكا عقاريا، ومنطقة القصيم بـ11775 صكا عقاريا، تليها منطقة حائل صكا بـ11616، تليها الجوف بـ8405 صكوك، تليها المدينة المنورة بـ6508 صكوك عقارية محدثة إلى النظام الشامل، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويقدر عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة جازان 6055 صكا، تليها تبوك بـ3937 صكا، ومنطقة نجران بـ3871 صكا عقاريا محدثا، تليها الباحة بـ3532 صك.

وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 2907 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.

وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.

وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.