أسعار العقارات في مدينة عربية ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2014
ازدهار سوق العقارات في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة
قالت شركة الأبحاث العقارية سي.بي.آر.إي إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في السنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد، إذ قفزت 16.9%، كما قفز متوسط الإيجارات 22.8%.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الشقق 13928 درهما (51158 دولارا)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الفيلات 16414 درهما.
وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نموا، إذ بلغ عدد السكان 3.6 مليون نسمة في الخامس من يوليو/تموز، وفقا لمركز الإحصاء بالإمارة.
وازدهر سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة.
ووفقا لشركة سي.بي.آر.إي، تم بيع 9876 وحدة سكنية في يونيو/حزيران، بزيادة 18.8% عن العام السابق، مع ارتفاع المبيعات على الرسوم قبل التنفيذ 44.9%، بينما تراجعت مبيعات السوق الثانوية 0.5%.
وارتفع متوسط الإيجارات 22.8% في العام حتى 30 يونيو/حزيران، متباطئا عن معدل نمو بلغ 24.2 في نهاية مايو/أيار.
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