انتعاش قطاع الإيجارات السكنية في دبي منذ بداية العام

ارتفع عدد العقود الإيجارية الجديدة المبرمة داخل القطاع العقاري في دبي منذ بداية عام 2023 إلى مستويات قياسية، ما يعد مؤشراً على استمرار الزخم المتزايد داخل السوق، وفقاً لشركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" وليد الزرعوني، إن دخول 120 ألف عقد إيجاري جديد خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2023 وفق بيانات دائرة "الأراضي والأملاك"، يعني تشغيل 120 ألف وحدة اشتراها مستثمرون، مع تحقيق عائد استثماري يتراوح بين 7% إلى 12% بحسب كل منطقة.

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وأضاف الزرعوني، أن هذا المؤشر يكشف أن هناك 120 ألف عائلة أو أسرة أو فرد على الأقل بدأوا يستوطنون في دبي، بما ينعكس على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك قطاع التجزئة والنقل.

وتابع: "أي قطاع مرتبط بعجلة التنمية الاقتصادية يتأثر مباشرة بقطاع الإيجارات، الذي يكون عادة مؤشراً على الوضع المستقبلي للاقتصاد المحلي ومدى ثقة المقيمين والمستثمرين فيه أيضًا".

ووفق بيانات هيئة الأملاك والأراضي، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 تسجيل 119 ألفاً و262 عقداً جديداً بواقع 32 ألفاً و347 عقداً في يناير/كانون ثاني الماضي، و31 ألفًا و153 عقداً في فبراير/شباط، و31 ألفاً و747 عقداً في مارس/ آذار و24 ألفا و15 عقداً في أبريل/نيسان.