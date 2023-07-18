اكتمال المرحلة الأولى من مشروع "ذاخر مكة"

تشهد السعودية طفرة عقارية تشمل جميع مناطقها ومدنها، ومنها مكة المكرمة التي يشهد القطاع العقاري فيها نشاطا ملحوظا لا سيما من القطاع الخاص. وذلك لدعم أهداف رؤية 2030 برفع عدد الحجاج والمعتمرين السنوي إلى 30 مليونا.

وتضم مدينة مكة المكرمة واحدا من أضخم المشاريع العقارية بالمملكة العربية السعودية بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغُ 26 مليار ريال هو مشروعُ "ذاخر مكة"، وبمسافة لا تتعدى 1300 متر عن الحرمِ المَكي الشريف وبضعةَ كيلومترات عن المشاعرِ المقدسة.

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وتبلغ مساحةُ المشروع 320 ألف متر مربع بينما ستتعدى مساحةُ البناءِ الإجماليةُ 3.4 مليون متر مربع،مع وجودِ 100 قطعةٍ متنوعة متاحةٍ للاستثمارِ من فندقيةٍ، وفندقيةٍ سكنية، وتجاريةٍ ومخصصةٍ للخدمات.

واكتملت المرحلة الأولى من البنيةُ التحتيةُ، وقربُ المشروعِ من شبكةِ طرقٍ رئيسية تضمَنُ سرعةَ الوصولِ إليه من كلِ الجهات، شكّلت عنصرا داعما للعديدِ من المطورين العَقاريين لاغتنامِ فرصةِ السَبْقِ وشراءِ قطعِ أراضٍ في المشروعِ لبناءِ أبراجٍ فندقيةٍ وسكنيةٍ عليها.

ومن المطورين العقاريين الذين اشتروا أراض بالمشروع على سبيلِ المثال شركةَ مدر وشركةَ عنوان للتطويرِ العَقاري. بالإضافةِ إلى اتفاقيةٍ لبناءِ ثلاثةِ 3 أبراجٍ سكنيةٍ فندقية بإدارةِ شركةِ الخزامى – إحدى شركاتِ مجموعةِ الفيصلية – بقيمةِ 1.5مليار ريال.

وخلق هذا الحَراكُ السريعُ من قِبلِ المستثمرين المؤسساتيين وشركاتِ التطويرِ العقاري فرصا استثماريةً للأفراد، حيثُ يستطيعون التملكَ الحرَ في الأبراجِ السكنيةِ التي تمَّ الإعلانُ عنها، والمشاريعِ التي رأتْ النورَ مثل "نوفوتيل ريزيدينسز مكة" الذي يوفرُ خِياراتٍ لاستثمارِ الأفرادِ تُلبي جميعَ الأذواق ،مع العلمِ أن مشروعَ ذاخر قد حصلَ على رخصةِ البيعِ على الخارطة من قِبلِ لجنةِ البيعِ على الخارطة في وزارةِ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ والإسكان.

وتشجع التجربةُ المميزةُ لقاطنيِ المشروعِ وزوارِ مكةَ المُكرَّمة من حجاجٍ ومعتمرين وضيوف على التملُكِ والاستثمارِ في المشروع. فالقاطنُ يستطيعُ الوصولَ إلى الحرمِ سيّرا على الأقدامِ خلالَ دقائق ومع توفرِ كافةِ وسائلِ الراحة من تنقلٍ سلسٍ وحدائقَ عامة للترفيهِ عن النفس، بالإضافةِ إلى وجودِ مركزٍ تجاريٍ فخم لتجربةِ تسوقٍ مميزة.



أمّا تمويلُ شراء وحدةٍ سكنيةٍ في المشروع فلن يكونَ صعبا فشركةُ ذاخر للتطوير أوجدت حلا باتفاقياتٍ عديدة مع مزوديِ التمويل تتيحُ للمشتري خِياراتٍ عديدةً، منها شركةُ بداية لتمويلِ المنازل وبنكُ البلاد وبنكُ ساب .



واكتملت المرحلةُ الأولى من المشروعِ ، لتبدأَ ملامحُ "ذاخر مكة" بالظهور، وتستكمل المرحلةُ الثانية العامَ المُقبل، لتليها المرحلةُ الختاميةُ في عامِ 2026 مع اكتمالِ بناءِ الفنادقِ والأبراجِ السكنيةِ والفندقية.

