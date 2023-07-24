"الوطنية للإسكان" السعودية تطلق 3 مشاريع سكنية في "سدايم" بجدة

أطلقت الوطنية للإسكان NHC ثلاثة مشاريع سكنية في ضاحية سدايم، أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، والتي تم تدشينها في 17 من شهر يوليو لعام 2023.

وقالت الشركة إن المشاريع الثلاثة تأتي ضمن سلسلة مشاريع تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.

مادة اعلانية

وأطلقت الوطنية للإسكان مشروع "ميان" البالغ مساحته 117 ألف متر مربع، وبعدد وحدات تصل إلى 458 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا" بتصاميم عصرية ومساحاتٍ متنوعة، بالشراكة مع شركة "مكيّون مطورون وعمرانيون"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أطلقت مشروع "أريج" على مساحة تجاوزت 62,057 ألف متر مربع، موفرًا 238 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، والذي يأتي بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مشروع "نساج سدايم" والذي سيوفر 352 وحدة سكنية من نوع "فيلا" ويمتد على مساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وذلك بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني.

يذكر أن الوطنية للإسكان ولأول مرة تطلق مشروعًا سكنيًا يتاح فيه البيع للمستفيدين ولغير المستفيدين من الدعم السكني، مع تقديم أسعار خاصة ومميزة لمستحقي الدعم والمسجلين في برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، كما أعلنت الشركة عن تقديم عروض تمويلية بنسبٍ حصرية على الوحدات السكنية وذلك بالتعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، بالإضافة إلى باقات الدعم السكني التي تتراوح ما بين 100-150 ألف ريال وذلك وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس.

وتُعد الوطنية للإسكان, الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.