إنفاذ" السعودي يعقد 19 مزادا علنيا لبيع وتصفية 194 عقارا بالمملكة"

أعلن مركز الإسناد والتصفية السعودي "إنفاذ" إقامة 19 مزادا علنيا، لمدة يومين، وتتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لتصفية وبيع 194 عقارا متنوعا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، موزعة على ست مناطق مختلفة في المملكة.

وبدأت المزادات بمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل الطائف وجدة لبيع 53 عقارا في مزاد روابي الطائف وأم القرى ونسمات الإلكتروني، وقناديل والصفوة وروابي الطائف وأيقونة البحر الحضوري، ثم منطقة الرياض لبيع 73 عقارا في مزاد خيرات نجد ومساكن النجدية وعيون نجد ووجهة شرق الرياض الإلكتروني، والمعالي وثروات الحضوري.

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أما منطقة المدينة المنورة فتشهد بيع 10 عقارات في مزاد ركاز الإلكتروني، ثم المنطقة الشرقية لبيع 20 عقارا في مزاد شرق الإلكتروني، ثم المنطقة الجنوبية لبيع 26 عقارا في مزادي أصال ودرر جيزان الإلكترونيين، وانتهاء بمزاد رصين الإلكتروني بمنطقة القصيم لبيع ثماني فرص عقارية وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.