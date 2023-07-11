"إنفاذ" للعربية: عقد مزادات لبيع 1400عقار بالسعودية خلال 30 يوما

قال الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية السعودي "إنفاذ" ، حسين الحربي، إن المركز عقد أمس تسعة مزادات علنية لبيع وتصفية 86 عقارا في 7 مناطق بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف في مقابلة مع " العربية" أنه خلال 3 أيام مقبلة سيعقد "إنفاذ" 15 مزادا لبيع وتصفية ما يتجاوز 190 عقارا ، وخلال 30 يوما يستهدف المركز طرح أكثر من 1400 عقار في مزادات مختلفة.

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وأضاف أنه منذ إنشاء المركز قبل 3 سنوات وصل عدد المزادات التي عقدها نحو 1090 مزادا تقريبا، بمبيعات تجاوزت 14 مليار ريال، وكلها حقوق مستوفاة مسترة لأصحابها سواء الورثة أو طلاب التنفيذ.

وقال إن التحول الرقمي الكامل أحد المستهدفات أو الركائز الاستراتيجية لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ "، مثل باقى الجهات الحكومية.

وأشار إلى مزاد النخيل الذي عقده المركز منذ فترة قريبة واعتبره المزاد الأضخم إلكترونيا بلغت المساحة الإجمالية للعقارات التي طرحت به نحو مليون متر مربع، وتجاوز عدد المشاركين 2400 مشارك في مزايدات تجاوزت 1800مزايدة.

وأوضح أن "إنفاذ" يركز على المزادات الإلكترونية أكثر من الحضورية، ويوجد عقد مزادات"هجينة" تجمع بين الجانبين الإلكتروني والحضوري لتحقيق رغبات المستثمرين.