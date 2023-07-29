شراكة سعودية ماليزية لتصنيع وحدات سكنية عبر تقنية "بريكاست"

وقعت شركتا "ساني العامرية" السعودية و"إم جي بي إنترناشونال" الماليزية، اتفاقية بهدف التعاون في قطاع التطوير العقاري، وذلك بدعم من وزارتي الاستثمار والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إن الاتفاقية تهدف للمساهمة في تسريع وتيرة تطوير قطاع الإسكان عبر تقنية "بريكاست"، من خلال تصنيع وتركيب منتجات الخرسانة مسبقة الصب لـ 3 آلاف وحدة سكنية سنويا.

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وتقنية "بريكاست" هي خرسانة مسبقة التصنيع وتعرف أيضاً باسم الخرسانة الجاهزة، وهي منتج بناء صنع عن طريق صب إسمنت في قوالب أو شكل ومن ثم معالجتها في جو مراقب، ثم نقلها إلى مكان البناء حيث توضع في مكانها.