"سوديك" المصرية: 8.2 مليار جنيه مبيعاتنا التعاقدية في النصف الأول من 2023

باعت "سوديك" المصرية 674 وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2023، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 8.17 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22% مقارنة بإجمالي مبيعات متعاقد عليها خلال النصف الأول من 2022 والتي وصلت إلى 6.67 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تحقيق هذه المبيعات جاء رغم تباطؤ الأداء الذي شهده الربع الأول من العام، بسبب مراجعة الشركة لأسعار البيع في ظل الزيادة المطّردة في تكاليف الإنشاءات.

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وعزت الزيادة في المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الستة الأولى من العام للطلب القوي على المشروعات الجديدة والوحدات الجاهزة للتسليم في جميع مشروعات سوديك خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الزيادات في أسعار البيع نتيجة التضخم الذي تشهده البلاد وفقا لبيان اطلعت عليه"العربية.نت".

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 816 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، وهو ما يمثل 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، وهي نفس نسبة إلغاءات المبيعات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2022، حيث تقوم الشركة بإلغاء مبيعات الوحدات المتعثرة، بما يتيح إعادة بيع هذه الوحدات بأسعار السوق الحالية، وبالتالي زيادة هوامش الربح وإجمالي إيرادات المبيعات.

وبلغ صافي المتحصلات النقدية خلال النصف الأول من العام 4.06 مليار جنيه، بنسبة تعثر 4.5%، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 2.93 مليار جنيه ونسبة تعثر 8.2% تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من 2022.

وسلمت الشركة 402 وحدة في النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بـ 463 وحدة تم تسليمها خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وسجل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 38.56 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وقال مدير عام شركة "سوديك" أيمن عامر في بيان: "على الرغم من عمليات الإطلاق المحدودة خلال النصف الأول من العام، والزيادات الكبيرة في الأسعار لتعويض تأثير التضخم، فقد تمكنا من تحقيق مبيعات قياسية في النصف الأول، ولقد تميز النصف الأول من العام بأداء قوي لشركة سوديك، خاصةً مع إضافة 620 فدانًا لمحفظة أراضي الشركة بالساحل الشمالي الذي يمثل أحد أسواقنا الرئيسية وتحقيق نتائج مالية قوية. لذا نتطلع لأداء قوي ومتميز خلال النصف الثاني من العام".