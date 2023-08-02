"إيه دي كيو" الإماراتية تقود خطة لدمج أصول عقارية قيمتها 12 مليار دولار

قدمت مجموعة "القابضة إيه.دي.كيو"، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، و"آي.إتش.سي كابيتال" عرضاً لدمج حصصهما في مدن العقارية في "كيو القابضة".

كما ستضيف "القابضة كيو" لذلك أيضا حصتها في شركة "أبوظبي الوطنية للمعارض".

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وقالت "القابضة كيو" و"آي.إتش.سي" في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصفقة المقترحة "ستنشئ، واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة والتي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات والضيافة".

وأشارت الشركة في البيان إلى أن إجمالي أصول المجموعة المدمجة سيبلغ حوالي 44 مليار درهم (11.98 مليار دولار).

وفي بيان منفصل أعلنت "كيو القابضة" تلقيها العرض من القابضة "إيه.دي.كيو" و "آي.إتش.سي كابيتال" وقالت إن العرض يخضع لاستلام جميع الموافقات الحكومية ذات الصلة، كما سيقوم مجلس إدارة "كيو القابضة" بالنظر في الصفقة المقترحة... قبل تقديم أي توصية للمساهمين".

وقال بيان القابضة إنه عند إتمام الصفقة المقترحة ستقوم "كيو" القابضة بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح القابضة و"آي.إتش. سي كابيتال" بعدد إجمالي 9491 مليون سهم عادي في رأس مال كيو القابضة.

وأضافت أنه تم تحديد سعر السهم الواحد في كيو القابضة بقيمة 2.70 درهم. ويتضمن العرض تقييماً لأسهم شركة كيو القابضة بحوالي 18.5 مليار درهم إماراتي.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء سوف تمتلك القابضة 38.7% وتمتلك "آي.إتش.سي" 19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة كيو القابضة.