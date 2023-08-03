"الوطنية للإسكان" تطلق مشروع "المرسى" بضاحية سدايم في جدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC، أمس الأربعاء، مشروع المرسى خامس مشاريعها في ضاحية سدايم بجدة، التي تم تدشينها في 17 من شهر يوليو لعام 2023، ضمن سلسلة من المشاريع التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.

ويأتي مشروع "المرسى" بالشراكة مع المطوّر عبر المملكة، ويمتد على مساحة إجمالية تجاوزت 127 ألف متر مربع، موفّرًا أكثر من 470 وحدة سكنية من نوع "فيلا" تتراوح مساحاتها ما بين 296-337 مترًا مربعًا، بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتسم بمعايير الجودة والاستدامة في بيئة سكنية تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة لتمنح السكان أسلوبًا مبتكرًا للعيش.

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وتمتد ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتستهدف بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من أصل الهوية الحجازية لبناء بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة، كما تقع في موقع استراتيجي في شمال أبحر بالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية المهمة، وفقا لـ"واس".

يذكر أن "الوطنية للإسكان" ولأول مرة تطلق مشروعًا سكنيًّا يتاح فيه البيع للمستفيدين ولغير المستفيدين من الدعم السكني، مع تقديم أسعار خاصة ومميزة لمستحقي الدعم والمسجلين في برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، كما أعلنت الشركة عن تقديم عروض تمويلية بنسبٍ حصرية على الوحدات السكنية، بالتعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، بالإضافة إلى باقات الدعم السكني التي تتراوح ما بين 100-150 ألف ريال، وذلك وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.

وتُعد "الوطنية للإسكان"، الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.