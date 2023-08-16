53 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات برنامج "سكني" منذ بداية العام

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 52.794 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي، من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 57.595 ألف أسرة.

وأوضح البرنامج أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر يوليو بلغ 8.303 ألف أسرة، وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في يوليو 6.295 ألف أسرة، عبر الاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وتمنح الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة،سواء تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين،

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وأشار إلى أن آلاف الوحدات السكنية متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق "سكني" في مختلف مناطق المملكةو تبدأ أسعار الوحدات المتاحة من 350 ألف ريال في مجتمعات وضواحي سكنية متكاملة وفقا لـ"واس".

ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.