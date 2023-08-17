المؤشر الإيجاري في السعودية يسجل ارتفاعا بعدد الصفقات خلال يوليو

سجل "المؤشر الإيجاري" في السعودية أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال يوليو.

وشهد المؤشر الذي يتضمن أكثر من 160 مدينة ومحافظة في المملكة، تسجيل ارتفاعا في الصفقات الإيجارية السكنية بمعدل 15%، وارتفاعا في الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11% مقارنة بشهر يونيو.

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وتصدرت مدينة الرياض المؤشر من حيث العدد بواقع 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها مدينة جدة بمقدار 35 ألف صفقة، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجّلتا ما يزيد على 13 ألف صفقة لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، ويتم احتسابه وفقا للتقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، المعروفة باسم "إيجار" بالتكامل مع منصة "سكني".