أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع خلال أغسطس بأسرع وتيرة منذ ديسمبر

تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال أغسطس الحالي بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضي، حيث أظهرت بيانات شركة Rightmove للعقارات أن متوسط أسعار المنازل تراجع بنحو 2% إلى نحو 365 ألف جنيه إسترليني.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات الإقراض العقاري ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 أعوام بعد قيام بنك إنجلترا بزيادة الفائدة 14 مرة على التوالي.

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