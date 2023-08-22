"الوطنية للإسكان" تتيح توقيع عقود مشروع ضاحية "سدايم" بجدة

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إتاحتها اليوم توقيع عقود الوحدات السكنية للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني في ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بمحافظة جدة، التي تمّ تدشينها في أواخر يوليو من العام الحالي 2023، حيث يعد أول مشروع سكني يسمح فيه البيع لجميع المواطنين دون حصرٍ على مستحقي الدعم السكني، الذي يأتي ضمن خطط ومستهدفات الشركة لفتح المجال لغير المستفيدين من التملك في مشاريعها السكنية.

وجرى توقيع مجموعة من عقود الشراء لغير المستفيدين في ضاحية سدايم، الذي يعكس الدور الريادي للوطنية للإسكان في تمكين جميع المواطنين من التملك في الضاحية، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني" على الرابط التالي: https://sakani.sa/app/mega-project/dhy-at-sdym

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وتأتي ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتستهدف بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، وتتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من أصل الهوية الحجازية لبناء بيئة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي في شمال أبحر وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسة والمشاريع المستقبلية المهمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف "الوطنية للإسكان" إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقيق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي والمجتمعات التي تنفذها، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مراعية وجود مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والتشجير، لتوفر بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع كله.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على زيادة المعروض العقاري عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.