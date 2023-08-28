اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أراضي سكنية في منطقة القصيم
أراض سكنية في منطقة القصيم
عقارات السعودية

أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء فندق 5 نجوم في مدينة بريدة

فتح مظاريف الفرصة بتاريخ 10 أكتوبر 2023م

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق لا يقل عن 5 نجوم بمدينة "بريدة"، وذلك من ضمن الأنشطة السياحية في الخدمات الفندقية بمدينة بريدة.

ودعت الأمانة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).

مادة اعلانية

علماً أن فتح مظاريف الفرصة بتاريخ 10 أكتوبر 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حشد المتطوعين وأجهزة حديثة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.. ما حقيقته؟ حشد المتطوعين وأجهزة حديثة للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس الأسطوري.. ما حقيقته؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط