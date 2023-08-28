عقارات السعودية
أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء فندق 5 نجوم في مدينة بريدة
فتح مظاريف الفرصة بتاريخ 10 أكتوبر 2023م
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أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق لا يقل عن 5 نجوم بمدينة "بريدة"، وذلك من ضمن الأنشطة السياحية في الخدمات الفندقية بمدينة بريدة.
ودعت الأمانة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).
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علماً أن فتح مظاريف الفرصة بتاريخ 10 أكتوبر 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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