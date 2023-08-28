أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء فندق 5 نجوم في مدينة بريدة

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق لا يقل عن 5 نجوم بمدينة "بريدة"، وذلك من ضمن الأنشطة السياحية في الخدمات الفندقية بمدينة بريدة.

ودعت الأمانة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).

مادة اعلانية

علماً أن فتح مظاريف الفرصة بتاريخ 10 أكتوبر 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".