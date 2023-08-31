"كونتري غاردن" الصينية تحذر من عدم قدرتها على سداد ديونها

حذرت شركة "Country Garden" العقارية الصينية من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها بعد تسجيل خسارة قياسية في النصف الأول بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

تواجه الشركة حاليا نهاية فترة السماح لسداد مبلغ إجمالي قدره 22.5 مليون دولار من التزاماتها مطلع الشهر المقبل.

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وأكدت "Country Garden" أنها قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إذا استمر أداؤها المالي في التدهور، ما يثير المخاوف من إفلاسها وعدم قدرتها على استكمال أعمالها.

يُذكر أن تراجع القطاع العقاري في الصين يزيد مخاوف تباطؤ الاقتصاد، علما أن الحكومة بصدد إطلاق خطط تحفيزية لإنعاشه.

وأعلنت شركة "Country Garden" أيضًا أنها تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على السندات التي كانت مستحقة هذا الشهر. ومع ذلك، أضافت أنها لا تزال ضمن فترة سماح مدتها 30 يومًا لتسديد الدفعات.