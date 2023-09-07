معرض "سيتي سكيب" ينطلق في الرياض الأحد المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض معرض "سيتي سكيب العالمي" تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل" خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول 2023، في مركز الرياض للمعارض.

ويعتبر الحدث أكبر معرض عقاري في العالم، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد.

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ويستهدف المعرض الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.

كما سيقدم المعرض سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

وسيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.

ويأتي معرض سيتي سكيب العالمي كنسخة استثنائية تستضيفها المملكة بهدف مناقشة مستقبل العقار، واستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتعزيز الابتكار والإبداع.