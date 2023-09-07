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رحلة عبور وجهة مسار من مرحلة ضخ الاستثمارات إلى تنفيذ الشراكات
وجهة مسار
عقارات السعودية

"مسار" شريك الوجهة لمعرض "سيتي سكيب الرياض"

تحت شعار "المسار لمستقبل مكة"

دبي - العربية.نت
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تشارك شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار"، في معرض "سيتي سكيب " العالمي، كـ "شريك الوجهة"؛ وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر /أيول الحالي في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي مشاركة وجهة "مسار" في المعرض، تحت شعار "المسار لمستقبل مكة" الذي يجسد التزام الشركة بإثراء جودة حياة الإنسان عن طريق صناعة مستقبل المكان؛ وتعزيزا لتوجهها الاستثماري المبتكر، حيث نجحت الشركة في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، بحزمة جديدة من الاستثمارات في الوجهة، ليفوق إجمالي الاستثمارات المستقطبة حتى اليوم الـ 40 مليار ريال سعودي.

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وستقدم وجهة "مسار" بجناحها الخاص، لزوارها تصورًا تفصيليًا لكامل الوجهة، والاستمتاع بتجربة تفاعلية يعيش من خلالها الزوار معالم التطور الحضري الذي تسعى الوجهة إلى تحقيقه في قلب العاصمة المُقدسة، إضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة للجناح، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن وجهة "مسار" تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وتقدم منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لترسم بذلك المسار لمستقبل مكة المكرمة.

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