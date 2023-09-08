"سكني" يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية منذ بداية العام

كشف برنامج "سكني" عن إتاحة 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج أنه تم إتاحة 1527 قطعة أرض بمنطقة الرياض، و3982 قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، و1297 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية، و651 قطعة أرض بمنطقة القصيم، إضافة إلى 259 بمنطقة الحدود الشمالية.

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واستمرارا لجهود "سكني" المستمرة في توفير الخيارات السكنية للأسر السعودية، أتاح البرنامج 182 قطعة أرض في منطقة الجوف، و122 قطعة في نجران، وفي منطقة حائل 242 قطعة أرض، إضافة إلى 118 قطعة أرض أخرى في مناطق المدينة المنورة والباحة، وفق صحيفة الاقتصادية.