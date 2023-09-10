اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض

ينطلق معرض سيتي سكيب العالمي، اليوم الأحد، في في مركز الرياض للمعارض بالعاصمة السعودية، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد.

وتستمر فعاليات المعرض من اليوم 10 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر 2023.

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ويتناول جدول أعمال اليوم الأول من المعرض، جلسات حوارية تتناول الابتكارات الحالية في التقنيات العقارية التي تقودها المرأة، وتأثير التصميم، إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل "بلوك تشين" في قطاع العقارات، وغيرها.

كما سينطلق روشن هاكاثون بمسارين، أحدهما خاص للشركات الناشئة القائمة، والآخر لأفكار المشاريع الجديدة، حيث يتناول الهاكاثون تحديات الحلول البرمجية عبر تطوير حلول سهلة الاستخدام وقابلة للتوسع وقادرة على تطوير القطاع العقاري، وتحديات المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تصميم وتطوير أجهزة قائمة على التقنية للنهوض بالقطاع العقاري، كتقنيات المنازل الذكية ونحوها، وتحديات تطوير البنية التحتية والامتثال التي تسعى لتطوير حلول مبتكرة للبنية التحتية وتجاوز عقبات الامتثال التي تشهدها صناعة التقنية العقارية كخصوصية البيانات والأمن والتخطيط وما إلى ذلك.

ويستهدف المعرض الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري.

كما سيقدم المعرض سحوبات مميزة على وحدات سكنية بشكل مجاني للزوار، إلى جانب قروض مميزة من البنوك بنسب تمويل حصرية خاصة بالمعرض، وعروض خاصة من المطورين العقاريين.

وسيشهد المعرض العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية في المملكة، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.