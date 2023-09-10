"روشن" تعلن مشاريع جديدة بأكثر من 9 مليارات ريال

أعلنت مجموعة "روشن" العاملة في مجال التطوير العقاري بالسعودية، عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تماشياً مع أهداف المجموعة، ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبرمت "روشن" وشركة "تشاينا هاربور الهندسية" اتفاقاً لتطوير 6700 وحدة سكنية، ومساجد، ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى مناطق التجزئة والمرافق العامة للمشاريع المستقبلية في مجتمعي "سدرة" و"وارفة" في الرياض، والذي يبلغ قيمته 7.7 مليار ريال، والذي يعد أكبر مشاريع السعودية.

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كما وقعّت "روشن" و"بي سي للخدمات البحرية" اتفاقية بقيمة 690 مليون ريال لتشمل أعمال القنوات والجسور في مشروع "مرافئ" الذي أعلنت عنه مؤخراً، والمرتبط بـ"مجتمع العروس" في شمال جدة، فيما أبرمت مع شركة "سبك" اتفاقية بقيمة 840 مليون ريال لتغطي أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية لمجتمعات "روشن" الجديدة والمرتقب الإعلان عنها في المنطقة الغربية، واتفاقية تعاون أخرى مع "أبيات السعودية" لتصميم وتوريد حوالي 12.000 مطبخ بتصميم وجودة عاليتين لعدة مجتمعات مستقبلية تابعة لها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد غروفر: أمام هذا الملتقى البارز، "سيتي سكيب"، يسرني أن أعلن عن أكبر عقد تجاري بين المشاريع الكبرى السعودية ضمن عدد من العقود الآخرىن حيث نتبع في "روشن"، إستراتيجية تهدف إلى بناء شراكات متنوعة قائمة على الخبرة السعودية العميقة والتميز العالمي، لضمان تقديم حلول استثنائية لسكاننا ومجتمعاتنا.

وأضاف: بهذه الاتفاقيات الضخمة نقوي إستراتيجيتنا ونوسع شبكات التوريد، فهي تمثل تقدماً حقيقياً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد ودفع النمو، كما نسعى للارتقاء بالمملكة إلى آفاق جديدة، معتمدين على تفعيل مشاركة الموردين المحليين وبرم الاتفاقيات العالمية لتطوير البنية التحتية للمملكة.