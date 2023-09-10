"واجهة الرياض" تطلق علامتها التجارية تحت مسمى جديد

أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني في السعودية، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إعادة تسمية العلامة التجارية لوجهة التسوق والأعمال "واجهة الرياض" لتصبح رسمياً "واجهة روشن".

ويمثل الاستحواذ على العلامة وإعادة تسميتها نقطة تحول رئيسة، حيث توسّع نطاق عملياتها وتحقق أهداف رحلتها في قيادة القطاع العقاري في المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفق صحيفة "الاقتصادية".

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد غروفر، أن تحول "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن" "يمثل نقطة محورية في رحلة المجموعة، بينما تعتز المجموعة بترجمة رؤيتها لمجتمعات مبتكرة ومستدامة ومتكاملة، إلى واقع ملموس في قلب الرياض، وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وأن إعادة تسمية واجهة روشن يؤكد الاتزام الثابت بتغيير المشهد الحضري في المملكة".

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وأعلنت المجموعة أنها ستضيف نحو 30 ألف مسكن جديد إلى المعروض السكني في الرياض عند اكتمال مراحله الثمانية للتطوير، حيث تعد وجهة فريدة متعددة الاستخدامات تجمع بين مفهوم التسوق والترفيه ومساحات الأعمال، وتبلغ مساحتها نحو 80 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، إضافة إلى منطقة تجارية تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع تضم مساحات عمل حديثة، ومتنزهات ومسطحات خضراء، إضافة إلى مرافق حديثة مثل: مركز اللياقة البدنية، وفندق أربع نجوم، وغرف الاجتماعات، وقاعات للمؤتمرات.

وقد أطلقت مجموعة "روشن" المرحلة الأولى من مشروع "سدرة" في أكتوبر 2021، فيما أطلقت المرحلة الثانية في أكتوبر 2022، والذي أضاف 2.171 وحدة سكنية، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية في الرياض.