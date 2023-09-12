إطلاق صندوق عقاري بـ11 مليار ريال لتطوير مدينة "الكدوة" في مكة المكرمة
إنشاء أكثر من 2600 مسكن
وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأس مال بلغ 11 مليار ريال، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريبا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارا.
ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية تأسيس الصندوق كممكن التنفيذ، وذلك من خلال منح حلول بديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته.
يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض سيتي سكيب، الذي تشارك فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
من جانبها، قالت موفدة "العربية" إلى معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة السعودية الرياض، سمر الماشطة، إن الساعات الأولى من اليوم الثالث للمعرض شهدت العديد من مذكرات التفاهم بين الفاعلين العقاريين، والإعلان عن المشاريع الجديدة، والصفقات المليارية، كما حدث في اليومين الأول والثاني للمعرض.
وأضافت أنه جرى اليوم إعلان من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن تأسيس صندوق عقاري بقيمة 11 مليار ريال لتطوير مدينة "الكدوة" القريبة من الحرم المكي.
وأوضحت أنه سيتم إنشاء أكثر من 2600 مسكن في منطقة "الكدوة"، إضافة إلى المرافق العامة، مضيفة أنه حجم المشاريع المعلن عنها تجاوزت حتى الآن 80 مليار ريال.
وانطلق معرض سيتي سكيب العالمي، يوم الأحد، في العاصمة السعودية، بمشاركة أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة تستعرض مشاريعها العقارية المميزة، كما يضم المعرض مشاريع رؤية 2030 تحت سقف واحد.
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