954 مليون دولار سيولة عقارية في الكويت خلال شهر

ارتفعت سيولة سوق العقار في الكويت خلال أغسطس/آب 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو294.1 مليون دينار كويتي (نحو 954.34 دولار أميركي) وهي قيمة أعلى بما نسبته 50.5% عن مستوى سيولة يوليو/تموز 2023 البالغة نحو 195.4 مليون دينار، لكنها أدنى بنحو 20.1% من سيولة أغسطس/آب 2022 عندما بلغت آنذاك نحو 368 مليون دينار.

وتوزعت تداولات أغسطس/آب 2023 ما بين نحو 292.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 1.6 مليون للوكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 412 صفقة، توزعت ما بين 405 عقود و7 وكالات.

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وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 171 صفقة، بما نسبته 41.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 83 صفقة بنسبة 20.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.8%، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 131.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 16.9% مقارنة مع يوليو/تموز 2023 عندما بلغت نحو 112.2 مليوناً، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 44.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.4% في يوليو.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 133.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أغسطس/آب أدنى بما نسبته -2.0% مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 286 صفقة مقارنة بـ 211 صفقة في يوليو/تموز، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 458 ألف دينار مقارنة بنحو 532 ألفاً في يوليو/تموز، أي بانخفاض بحدود -13.8%.