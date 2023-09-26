مبيعات عقارات دبي ترتفع 50% إلى 102 مليار درهم خلال الصيف
ارتفاع عدد الصفقات العقارية في دبي 30% إلى 33.6 ألف صفقة في صيف 2023
رصدت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، ارتفاعا قياسيا في المبيعات العقارية في دبي خلال صيف 2023، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لهذا الموسم بقيمة 102 مليار درهم.
وترتفع قيمة المبيعات العقارية هذا الصيف بنسبة 50%، عن الموسم الصيفي من العام الماضي، والتي بلغت 68 مليار درهم.
كما زادت عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30% إلى 33.600 ألف صفقة في صيف 2023، مقابل 25.677 ألف صفقة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية وليد الزرعوني، إن حصيلة مبيعات الصيف جاءت متوافقة مع جميع التوقعات، لتسجل السوق أفضل موسم صيفي في تاريخها من حيث قيمة المبيعات.
وأوضح الزرعوني أن مبيعات الفلل والشقق السكنية الجاهزة سجلت نموا ملحوظًا مع الميل نحو اقتناء وحدات سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظرًا لحرارة الصيف المرتفعة.
وأشار إلى أن السوق تشهد زخمًا كبيرًا في طرح مشروعات جديدة ومبتكرة من أكبر المطورين العقاريين إلى أصغرهم، تنوعت فيها الخيارات من حيث المساحة والموقع والنوعية، وهو ما يتناسب مع رغبات العملاء.
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