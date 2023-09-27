"كافد" يحصل على شهادة الاعتماد المسبق لشهادة Smart Score Neighborhood

حصل مركز الملك عبد الله المالي "كافد" على حالة الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood، وأصبح أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا تحصل على حالة الاعتماد المسبق.

وتقدّم شهادة SmartScore Neighborhood لمشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات التي نجحت في إنشاء مبان متصلة رقميًا وذات إمكانات ذكية ومتطورة، مما يضمن المرونة والاستدامة والكفاءة التشغيلية وتجربة مستخدم استثنائية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال: "يسعدنا حصول المركز على الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood العالمية، كما يأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود وانعكاسًا لالتزامنا بإنشاء مدينة ذكية ومستدامة ومتقدمة تقنيًا" وفق "واس".

"ونحن في كافد ملتزمون في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة عبر تنفيذ حلول مبتكرة مثل التوأمة الرقمية، والاستفادة من تكنولوجيا رسم الخرائط المتقدمة، ووضع معايير جديدة للمجتمعات الذكية ضمن هذه البيئة النابضة بالحيوية والشمولية" وفق ساشيتال.

يذكر أن مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يقع في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.