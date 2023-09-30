"الوطنية للإسكان" تُطلق أول مشاريعها السكنية في القصيم

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان السعودية "NHC"، مشروع أزيان بريدة، أحد المشاريع الواقعة في منطقة القصيم بمدينة بريدة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تطورها الشركة بالتعاون مع شركة ابن جار الله للتجارة والمقاولات، لضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملكها للمسكن.

ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع "فيلا" على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 59.906 ألف متر مربع، تتراوح ما بين 289 إلى 346 مترًا مربعًا.

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يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية، التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

ومؤخرا، أعلنت الشركة "الوطنية للإسكان" بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، عن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر/أيلول الحالي 2023.

وأوضحت أن تسليم الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط الطائف، ينبع بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكناً عصرياً لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.