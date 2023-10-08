عقارات دبي تسجل مبيعات 277 مليار درهم في 9 أشهر

أظهر رصد أجرته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن مبيعات السوق العقارية في إمارة دبي سجلت قفزة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 51% إلى 277 مليار درهم، قياسا على 183.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت "دبليوكابيتال"، أن حجم المعاملات خلال الفترة سجلت 92 ألفًا و330 صفقة، بارتفاع 35% عن الفترة المقارنة من 2022، التي سجلت 68 ألفًا و382 صفقة.

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وارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار درهم.

وأشار الرصد إلى أن السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الثالث من العام الجاري أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، بقيمة 97 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31 ألف معاملة.

وتزيد المبيعات العقارية للمرة الأولى في 9 أشهر بنسبة 4% على مبيعات عام 2022 بأكمله، التي بلغت 265.6 مليار درهم.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" وليد الزرعوني، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد زخم النمو في القطاع العقاري في دبي، متوقعا أن تكسر المبيعات حاجز 350 مليار درهم بنهاية العام الحالي.

وأفاد الزرعوني بأن الانتعاش جاء بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة كوجهةٍ عالميةٍ للعيش والعمل والسياحة.