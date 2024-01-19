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ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات في تركيا
عقارات تركيا
عقارات

تراجع مبيعات المنازل في تركيا 17.5% في 2023 بسبب أسعار الفائدة

تصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلاً العام الماضي

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما تراجعت المبيعات للأجانب 48.1% مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي، وهو ما يعكس عدد الأشخاص الذين سعوا للحصول على ملاذ مالي في أعقاب غزو موسكو أوكرانيا والعقوبات الغربية.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض.

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وجرى بيع حوالي 1.23 مليون منزل العام الماضي، بما في ذلك 138577 الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق و36.6% في عام 2023 ككل، لتشكل 14.5% من إجمالي المبيعات خلال العام.

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