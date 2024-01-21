الإمارات تسعى لاستقطاب استثمارات برازيلية إلى القطاع العقاري

تستضيف سفارة دولة الإمارات في البرازيل والقنصلية العامة في ولاية ساو باولو منتدى الإمارات العقاري الأول، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، في فندق تيفولي مفاريج، ساو باولو، البرازيل، وذلك تماشياً مع توجهات ومبادرات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري ودعم السياحة فيها.

يتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع معرض (IPS) للعقار لعرض أحدث التطورات في القطاع العقاري، والتي تعمل على تعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص الاستثمار المربحة في القطاع.

وتعقد النسخة العشرون من معرض IPS للعقار في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويوفر فرصة لقادة الصناعة والمهنيين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال المشاركة في حوارات ومناقشات هادفة تسهم في تشكيل المشهد العقاري وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال سفير دولة الإمارات لدى البرازيل،صالح أحمد السويدي: "تسعى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل من خلال استضافة منتدى عقاري إماراتي إلى تنظيم حدث متميز بمشاركة عالمية يضم كبار المطورين من دولة الإمارات من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون البرازيليون بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار".

يقدم المنتدى فرصة للزوار والعارضين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في البرازيل. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب لاستكشاف سبل التعاون المحتملة.