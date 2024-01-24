أسعار الشقق والفلل بالمناطق الأكثر طلباً في دبي تسجل زيادات تصل إلى 21%

كشف موقع بيوت العقاري عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلبًا في دبي، لتسجل زيادات تتراوح بين 4% و21% في عام 2023.

وأضاف "بيوت" في تقريره الذي سلط الضوء على أكثر المناطق طلبًا في قطاع العقارات في الإمارة، اليوم الأربعاء، أن الاهتمام بشراء العقارات ذات الأسعار المنخفضة في دبي تركز في المدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس و"داماك هيلز 2" و"دبي لاند".

وحسب البيان، انجذب مشترو العقارات ذوو الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع، وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من دبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز استيت خلال عام 2023.

وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%.

كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%، وفق التقرير.

وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عمومًا بنسبة تصل إلى 3%. وكانت أبراج بحيرات الجميرا حالة شاذة، حيث انخفض سعر بيع المعاملات بنسبة 0.77%. سجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فلل متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات.

أما في قطاع العقارات الفاخرة، شهدت معظم المناطق ارتفاعًا ثابتًا في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.

وذكر التقرير أن عام 2023 شهد ما مجموعه 132.628 ألف معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليار درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

العائد على الاستثمار

من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل مجمع دبي للاستثمار وليوان وديسكفري جاردنز باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عوائد تصل إلى 11%.

وتابع التقرير: "عندما يتعلق الأمر بالشقق في فئة الطبقة المتوسطة، كانت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وموتور سيتي هي الخيارات الأكثر طلبًا، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 9%".

وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل الصفوح وجرين كوميونيتي وعقارات جميرا للجولف أنها عالية الطلب بشكل خاص، حيث تقدم عوائد مذهلة تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.

كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع بيوت لمجمعات الفلل نظرة إيجابية. تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في الراشدية بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، مما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين. وبالمثل، فإن مناطق مثل المدينة العالمية وجبل علي تقدم نسبًا لعائد الاستثمار تتجاوز 8%.

وسجلت الفلل متوسطة المستوى في قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير وريم عائدًا على الاستثمار يتراوح بين 6% و8%. وفي فئة الفلل الفاخرة، يتميز البراري بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعًا بالخصائص الفريدة للعقارات والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل لؤلؤة جميرا وداماك هيلز، التي تلبي الاحتياجات العائلية، عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.

اتجاهات استئجار العقارات في دبي

وفقاً لبيانات موقع بيوت، ارتفعت أسعار الإيجارات المعلن عنها بنسبة تتراوح بين 4 و17% لشقق الإيجار ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلبًا، وقد سجلت طلبات إيجارات الشقق في فئة الطبقة المتوسطة زيادات مضاعفة تصل إلى 23%. كما شهدت أسعار الطلب لاستئجار الشقق الفاخرة أيضًا مسارًا تصاعديًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و21%.

وشهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عمومًا ارتفاعًا في الأسعار يتراوح بين 10% و33%، مع انخفاض أسعار استئجار الفلل في دبي الجنوب بنسبة تصل إلى 6%. في حين شهدت تكاليف استئجار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعًا بنسبة 1 - 21%. ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة في دبي بنسبة 38%.

ومن بين الباحثين عن أماكن إقامة بأسعار معقولة، حظيت منطقتي النهدة وديرة بأكبر قدر من الاهتمام للشقق، في حين كانت مردف وداماك هيلز 2 الاختيارات المفضلة للباحثين عن الفلل.

وفي قطاع الطبقة المتوسطة، كانت قرية جميرا الدائرية (JVC) وبر دبي هي الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين، في حين كان أولئك الذين يبحثون عن الفلل يميلون في الغالب نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية 3.