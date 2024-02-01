ساويرس يوقع اتفاقية لتطوير أكبر مدينة سكنية حديثة في بغداد

أعلنت شركة "أورا ديفلوبرز" العقارية لمالكها نجيب ساويرس، عن دخولها بصورة رسمية إلى السوق العراقي، عبر البدء باتفاقية مع الحكومة العراقية لتطوير مدينة سكنية جديدة واصفة إياها بأنها الأكبر من نوعها في القطاع بالعاصمة العراقية بغداد.

نجيب ساويرس: "مقدرش أعيش في أي حتة غير مصر"

وبحسب بيان صادر عن الشركة المطورة فإن المشروع يهدف إلى إنشاء مجمع سكني ذكي وصديق للبيئة، ويتضمن وحدات سكنية مختلفة تلبي احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، بدءاً من الوحدات الاقتصادية وصولاً إلى الوحدات الفاخرة.

ويقع المشروع على بُعد حوالي 25 كم جنوب شرقي بغداد و74كم من مطار بغداد، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع.

وسيوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المسطحات الخضراء والحدائق التي تمتد على أكثر من 5 ملايين متر مربع، وفقاً للبيان.

وأعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أورا ديفلوبرز" عن فخره بإبرام هذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بشراكتنا مع "الحكومة العراقية" التي تشكل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا المتواصلة، لأننا نتشارك الرؤية الرائدة ذاتها والمفهوم المبتكر نفسه لإنشاء مجمّعاتٍ سكنيّة متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع العراقي".

يشار إلى أن مشاريع " مجموعة أورا ديفلوبرز " تنتشر في أربع قارات، عبر غرينادا واليونان وقبرص ومصر وباكستان والإمارات، وتبلغ مبيعاتها الإجمالية 14.2 مليار دولار أميركي، مدعومة باستثمارات إجمالية تقدر بـ 11 مليار دولار أميركي بحسب بيان المجموعة.