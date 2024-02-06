"الدار" العقارية تخطط لاستثمار 5 مليارات درهم في أبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية بأبوظبي اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم استثمار خمسة مليارات درهم لتطوير أصول مدرة للدخل المتكرر بين عامي 2025 و2027 بنية الاحتفاظ بها في محفظتها الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة أبوظبي إن الأصول تشمل مساحات مكتبية من الفئة الممتازة ومساحات للتجزئة والضيافة ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي.

وأضافت أن نهج التطوير والاحتفاظ يأتي استكمالا للاستحواذات المستمرة التي تنفذها الدار على أصول مدرة للدخل المتكرر ويتيح للشركة الاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي من خلال تطوير مجموعة متنوعة من فئات الأصول العقارية، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال البيان إنه في ضوء الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي فستقوم الشركة في إطار برنامجها الاستثماري بتطوير أصول تجارية جديدة في ثلاث وجهات رئيسية هي جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة المارية بما يشمل برجا مكتبيا مكونا من 12 طابقا يجري تطويره حاليا بجوار فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس من المتوقع تسليمه في 2025.

وأضافت أن المشاريع الجديدة ستسهم في زيادة المساحة الإجمالية التجارية القابلة للتأجير بنسبة 31% إلى 549 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن معدل الإشغال في محفظتها من العقارات التجارية يبلغ 95% مع ارتفاع سريع في معدل الإشغال المسجل في الأبراج الأربعة التابعة للشركة في سوق أبوظبي المالي العالمي حيث بلغت 96% في نهاية 2023.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية "يساهم هذا النموذج المتكامل للأعمال في تعزيز النمو عبر محفظة أعمالنا الأساسية في دولة الإمارات، مدفوعا بالطلب القوي على العقارات المتميزة".

وعلى صعيد أصول التجزئة، تعمل الدار على تطوير 78 ألف متر مربع من إجمالي مساحات التجزئة التجريبية القابلة للتأجير في مشروع السعديات جروف بما في ذلك وجهة تسوق مركزية، وشارعي تجزئة، ومساحات تجزئة مجتمعية.

وستقوم الدار، ضمن محفظتها من الأصول الفندقية، بمباشرة عمليات تطوير وإدارة فندق نوبو الجديد في جزيرة السعديات، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2027. وسيضم الفندق المكون من 127 وحدة سكنية مجموعة من الغرف المميزة وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى مطعم نوبو، وردهة مشروبات على السطح.

وأفاد البيان أنه بمجرد الانتهاء من تطوير الأصول، ستكون جزءا من محفظة شركة الدار للاستثمار العقاري التي تضم وحدة إدارة الأصول العقارية المدرة للإيرادات التابعة لمجموعة الدار وقيمتها 25 مليار درهم.