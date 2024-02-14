دراسة: قطاع العقارات الصيني قد يزدهر خلال العام القمري الجديد

يحتفل ملايين الصينيين حول العالم بالعام القمري الجديد، وهو "عام التنين" الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عام مزدهر للعديد من القطاعات في الصين بحسب دراسة الأبراج.

ويعتقد بعض الصينيين أن العام الجديد يجلب أيضًا ثروات مختلفة، حيث يلجأ الكثيرون إلى استشارة أساتذة "فنغشوي" لتحديد المستقبل.

"فنغشوي"، والذي يُترجم حرفيًا باسم "ماء الريح" في لغة الماندرين، هو ممارسة صينية قديمة تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين البشر وبيئتهم. ويعتقد أن العناصر الخمسة الرئيسية - الخشب والنار والأرض والمعادن والمياه - تعتبر أساسية في تحقيق الانسجام ويلجأ البعض إلى الفن القديم للتنبؤ بمستقبل النشاط الاقتصادي.

في تقرير "فنغشوي" الصادر عن "Maybank Investment" لعام 2024، ألقى رئيس الأبحاث ثيلان ويكراماسينغ، جنبًا إلى جنب مع المتخصص بالـ"فنغشوي" كين كوه، نظرة على القطاعات التي ستتفوق في الأداء والقطاعات التي ستواجه رياحًا معاكسة خلال عام التنين، وذلك بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

"تنين الخشب"

وفقا للتقرير، فإن عام 2024 هو عام تنين الخشب وسيكون "فريدا". وسيتميز بكل طاقات "اليانغ" التي ترمز إلى القرارات الذكورية والمتهورة والبعيدة المدى.

يشير العام الجديد أيضًا إلى بداية دورة "فنغشوي" جديدة مدتها 20 عامًا، حيث سيكون عنصر النار هو المهيمن. وهذا سيصب في صالح الصناعات التي تندرج تحت عنصر النار، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والطب.

والنار، بحسب كوه، يعتبر رمز للنشاط الاقتصادي والثقة والتفاؤل. في حين أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد العالمي معتدلاً في النصف الأول من العام، فمن المرجح أن تحقق الشركات في قطاعات العناصر النارية مثل التكنولوجيا والطب والترفيه والسفر أداءً جيدًا منذ بداية العام. ويشير مايبانك أيضًا إلى أن قطاع التأمين سيكون "النجم" هذا العام.

"ومع ذلك، اعتبارًا من يونيو 2024، سيعيد الاهتمام التألق إلى معنويات الأعمال. ونتيجة لذلك، ستشهد سوق الأوراق المالية والأسهم موجة من الأمل والثقة، مما يؤدي إلى عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية.

ومع ذلك، فإنهم يحذرون من أنه بالنسبة للصناعات التي تقع تحت عنصر النار، فإن السنة الأولى في فترة جديدة من الطاقات "تعني دائمًا تغييرات وتحولات مؤلمة". على هذا النحو، من المتوقع أن يدخل لاعبون جدد، بينما سيخرج آخرون من أعمال عناصر النار خلال العام.

الأرض والمعادن والنار

قال "Maybank Investment" إن القطاعات الواقعة تحت عنصر الأرض ستستفيد أيضًا من عنصر النار المهيمن، محددًا الفائزين في القطاع مثل إدارة النفايات، والعقارات، وتخزين البيانات، والزراعة الحضرية.

وقال التقرير: "على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف التضخمية، أظهرت الصناعات الأرضية المهيمنة مرونة وتواصل فتح آفاق جديدة".

"مع الوعد بتخفيف أسعار الفائدة وانخفاض التضخم والإدارة المالية الجيدة في عام 2024، سيستمر دعم الصناعات الأرضية، وخاصة العقارات، في الارتفاع".

وقال التقرير إن ارتفاع طاقات النار في السنوات العشرين المقبلة سيوفر أيضًا الدعم للصناعات الأرضية لتتطور إلى أعمال مستدامة، وستساهم هذه الشركات في المجتمع من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وعلى وجه الخصوص، في الصناعات التي تندرج تحت العنصر المعدني - مثل البنوك والهندسة والتعدين والسيارات - سيكون العنصر الخشبي بارزًا وسيجلب الرخاء للصناعات المعدنية.

"أولئك الذين لديهم اطلاع جيد وشجاعة سوف يفضلهم الحظ". وذكر التقرير أنه سيتم الكشف عن الثروة المحتملة في يوليو وستصل إلى ذروتها في نوفمبر 2024.

وقال "Maybank Investment" إن هذا العام يمثل فرصة استثمارية كبيرة لأولئك المستعدين للحصول على القيم العادلة في الصناعات المعدنية، مضيفًا أن النصف الأول من العام يوفر أفضل الفرص. ومع ذلك، يمكن أن تستغرق الاستثمارات ما يصل إلى خمس سنوات حتى تتحقق بالكامل.

معاناة قطاعا المياه والخشب

بينما تزدهر قطاعات الأرض والعناصر المعدنية والنار، فإن بعض الصناعات التي تندرج تحت الماء والعناصر الخشبية قد تواجه تحديات في عام التنين.

وقال التقرير إن عام 2024 قد يجلب تحديات للشركات في ظل عنصر المياه، لكن لا يزال من الممكن أن تظل مربحة لأن لديها القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الشحن سيواجه بعض الصعوبات بسبب مشاكل الممرات الملاحية.

وستواجه الشركات الأخرى تحت عنصر الماء - مثل شركات الطيران ومشغلي الرحلات البحرية ومقدمي أماكن الإقامة والمتنزهات - تحديات أيضًا بسبب تغير طلبات المستهلكين، ولكن لا يزال من المتوقع أن تزدهر على مدار العام.

وبشكل منفصل، ستشهد شركات مثل مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية زيادة في الإنتاجية والإنتاج لتلبية الطلب العالمي، مما سيضيف إلى أرباحها النهائية.

وأخيراً، من المتوقع أن تواجه صناعات العناصر الخشبية صعوبات في عام 2024، بسبب التأثير القوي لعناصر النار والأرض والمعادن. لكن بعض النقاط المضيئة لا تزال موجودة - ومن بين الفائزين في هذا القطاع التعليم، وإدارة الصناديق، والمكاتب العائلية.

وبخلاف التوقعات الإيجابية للصناعات الأخرى، فإن "الصناعات الخشبية ستواجه صعوبات في النصف الثاني من العام، ويجب على الباحثين عن الآفاق أن يمتلكوا الموارد اللازمة للوصول إلى أهدافهم"، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن هذا سيؤدي إلى الكثير من العمل والمنافسة واستنزاف الموارد. على هذا النحو، ينبغي للشركات في صناعة الأخشاب التركيز على أشياء مثل تبادل الخبرات، وشفافية المعرفة، وتحقيق نتائج سريعة.