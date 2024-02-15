"روشن" تضع حجر الأساس لمشروع "مرافي" بمحافظة جدة

دشنت مجموعة "روشن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة حجر الأساس لمشروع "مرافي" الذي تنفذه في محافظة جدة.

وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس أمس إيذاناً ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات والذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر إن قناة "مرافي" المائية سيبلغ طولها 11 كيلومتراً والتي ستُشكل العمود الفقري للمشروع ومناطقه الحضرية، إضافة إلى التجارب المتنوعة التي ستتيحها الواجهة البحرية في "مرافي" لتنشيط المشهد الحضري وربط البحر الأحمر بالنسيج العمراني لمدينة جدة وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وتشكل مرافي نقلة نوعية تجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، مما يسهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية الطموحة بإدراج 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وستضيف القناة بعداً جديداً لإستراتيجية النقل المتعدد من خلال التاكسي المائي والعبارات المائية واتصالاً مباشراً من القناة وحتى مطار الملك عبد العزيز الدولي وتسهيل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة.