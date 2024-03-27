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الواحة كابيتال مناسبة
الواحة كابيتال مناسبة
عقارات

"الواحة كابيتال" تلغي صفقة مع "بينينسولا" لإدارة العقارات

مستودعات صناعية بقيمة 555 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الواحة كابيتال الإماراتية اليوم الأربعاء، إلغاء صفقة بيع مقترحة بين شركتها التابعة الواحة لاند وشركة "بينينسولا" لإدارة العقارات المحدودة.

وقالت "الواحة كابيتال" في بيان إلى بورصة أبوظبي، إن مجلس إدارتها قرر إلغاء الصفقة التي جرى الإعلان عنها لأول مرة في 15 أغسطس/آب 2022، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وبحسب بيان سابق للشركة، تضمنت الصفقة بيع مستودعات صناعية في مشروع المركز للعقارات الصناعية لشركة "بينينسولا" مقابل 555 مليون درهم.

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كانت "الواحة كابيتال" أعلنت في نوفمبر الماضي تراجع أرباحها الفصلية للربع الثالث بنسبة 63% إلى 32 مليون درهم، موضحا أن هذا الانخفاض يأتي بسبب تراجع صافي الدخل بنسبة 30%.

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 7.5% لتسجل 58 مليون درهم.

بلغ صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 297 مليون درهم مقارنة مع 59 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020.

حافظت الواحة كابيتال على كفاءة عملياتها وهو ما انعكس في نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 24.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

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