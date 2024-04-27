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مجموعة ريبورتاج العقارية
مجموعة ريبورتاج العقارية
عقارات دبي

مليارا درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" في 4 أشهر

محفظة الشركة تضم 35 مشروعا بالإمارات ومصر وتركيا والمغرب والسعودية

دبي - العربية.نت
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سجلت ريبورتاج العقارية، مبيعات عقارية تقدر بقيمة ملياري درهم، منذ بداية العام 2024 حتى الآن.

وأوضحت الشركة في بيان أن مبيعاتها الإجمالية في العام 2023 بلغت 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

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وأكدت "ريبورتاج العقارية" على مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بما يتماشى مع متطلبات العملاء والمستثمرين، داخل الدولة وخارجها، فضلا عن إنجاز وتسليم عدد من المشاريع في أبوظبي ودبي وفق الجدول الزمني المحدد.

وكانت "ريبورتاج" قد كشفت العام الماضي عن تسليم مشروع "الواحة ريزيدنس 1" في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يوفر 612 شقة، كما باشرت قبل نحو 4 سنوات تسليم مشروع "ليوناردو ريزيدنس" في مدينة مصدر، والذي يتضمن 177 شقة.

وكشفت "ريبورتاج" مؤخرا عن إطلاق مشروع "رويال بارك" الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 844 وحدة سكنية، فيما أطلقت الشركة خلال الربع الثالث من العام 2023 مشروع "ريبورتاج فيلدج" في دبي، والذي يضم 1767 وحدة سكنية.

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