بيع وحدة سكنية في منطقة برج خليفة بسعر قياسي يبلغ 139 مليون درهم

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أعلنت شركة أمنيات العقارية عن بيع وحدة سكنية (بنتهاوس) بسعر قياسي بلغ 139 مليون درهم في منطقة برج خليفة في دبي.

وقالت الشركة في بيان إن الوحدة التي تبلغ مساحتها 16594 قدما مربعا (نحو 1541 مترا مربعا) تقع في ذا لانا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن، دبي، المشروع الذي جرى افتتاحه رسميا في أبريل/نيسان 2024 والذي يضم فندقا ووحدات سكنية فاخرة تديرها مجموعة دورشيستر كوليكشن.

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وأضافت أن المشروع صممته شركة فوستر آند بارتنرز للهندسة المعمارية، فيما تولت شركة جيل وبواسييه تنفيذ التصميم الداخلي.

يقع المشروع في قلب مراسي باي الممتد على طول 12 كيلومترا والمطل على الواجهة المائية، ويوفر إطلالات على مراسي مارينا بين منطقة برج خليفة وحي دبي للتصميم، وفق "AWP".

وسبق أن باعت "أمنيات" وحدة سكنية (بنتهاوس) فاخرة في مشروع ون بالم جميرا- دورشيستر كوليكشن، لقاء 102 مليون درهم عام 2017، والتي كانت حينها إحدى أغلى الشقق العقارية التي تُباع في تاريخ الإمارات.

وتلاها عام 2023 بيع ذا سكاي بالاس في مشروع آفا في نخلة جميرا-دورشيستر كوليكشن بسعر قياسي بلغ 220 مليون درهم.

كانت "أمنيات" قد استحوذت على "مراسي باي مارينا" من شركة الخليج التجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة.