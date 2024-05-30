مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى المصرية
أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى المصرية
عقارات

أرباح "طلعت مصطفى" المصرية تقفز 491% إلى 4 مليارات جنيه

في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب بلغ حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 491% مقابل 700 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المجموعة في إفصاح إلى البورصة المصرية هذه القفزة إلى الأرباح الناتجة عن النشاط الفندقي بالإضافة إلى أرباح فروق تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة.

وأشارت طلعت مصطفى إلى أن المبيعات العقارية التعاقدية بلغت 61.8 مليار جنيه مقابل 20.17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 206% مشيرة إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

أكبر بنكين في مصر يرفعان فائدة الأوعية الادخارية أخبار حصرية الجنيه المصري أكبر بنكين في مصر يرفعان فائدة الأوعية الادخارية

وأضافت أن رصيد مبيعات المجموعة الفعلي غير المسلم بلغ خلال الربع الأول 180 مليار جنيه مقابل 85.5 مليار قبل عام بنمو 110% على أساس سنوي.

وأوضحت أن القطاع الفندقي حقق إيرادات تشغيل بلغت 3.68 مليار جنيه تتضمن 1.32 مليار جنيه أرباحا ناتجة عن أرباح تجميع القطاع الفندقي خلال الربع الأول مقابل 799 مليون جنيه قبل عام وبنمو 360%.

وأرجعت المجموعة هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى دمج نتائج أعمال شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة للفنادق التاريخية المحققة خلال الفترة ضمن نتائج أعمال القطاع الفندقي خلال الربع السنوي.

وبحسب البيان بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال الربع الأول حوالي 6.79 مليار جنيه مقابل 4.44 مليار جنيه قبل عام بنمو بلغ 53% وذلك بفضل الإيرادات المحققة من القطاع الفندقي.

وقالت المجموعة في تقرير لمجلس إدارتها إن مبيعات مشروع مدينة بنان بالسعودية، الذي جرى إطلاقه في منتصف مايو/أيار الجاري، تجاوزت 32 مليار جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
قرابة 90 ألف إيراني يؤدون الحج هذا العام وإيران تشيد بالتسهيلات المقدمة لهم قرابة 90 ألف إيراني يؤدون الحج هذا العام وإيران تشيد بالتسهيلات المقدمة لهم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط