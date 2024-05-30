أرباح "طلعت مصطفى" المصرية تقفز 491% إلى 4 مليارات جنيه

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب بلغ حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 491% مقابل 700 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المجموعة في إفصاح إلى البورصة المصرية هذه القفزة إلى الأرباح الناتجة عن النشاط الفندقي بالإضافة إلى أرباح فروق تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة.

وأشارت طلعت مصطفى إلى أن المبيعات العقارية التعاقدية بلغت 61.8 مليار جنيه مقابل 20.17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 206% مشيرة إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أن رصيد مبيعات المجموعة الفعلي غير المسلم بلغ خلال الربع الأول 180 مليار جنيه مقابل 85.5 مليار قبل عام بنمو 110% على أساس سنوي.

وأوضحت أن القطاع الفندقي حقق إيرادات تشغيل بلغت 3.68 مليار جنيه تتضمن 1.32 مليار جنيه أرباحا ناتجة عن أرباح تجميع القطاع الفندقي خلال الربع الأول مقابل 799 مليون جنيه قبل عام وبنمو 360%.

وأرجعت المجموعة هذه الزيادة بصورة رئيسية إلى دمج نتائج أعمال شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة للفنادق التاريخية المحققة خلال الفترة ضمن نتائج أعمال القطاع الفندقي خلال الربع السنوي.

وبحسب البيان بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال الربع الأول حوالي 6.79 مليار جنيه مقابل 4.44 مليار جنيه قبل عام بنمو بلغ 53% وذلك بفضل الإيرادات المحققة من القطاع الفندقي.

وقالت المجموعة في تقرير لمجلس إدارتها إن مبيعات مشروع مدينة بنان بالسعودية، الذي جرى إطلاقه في منتصف مايو/أيار الجاري، تجاوزت 32 مليار جنيه.