بدء تصنيف مباني وعقارات إمارة "عجمان" مطلع يوليو

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تبدأ دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة في الأول من يوليو القادم، عملية تصنيف المباني في الإمارة وتستمر على مدار 3 أشهر كاملة عبر فريق عمل مختص ومؤهل من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المباني والمنشآت العقارية ومدى التزامها بالمعايير واللوائح.

وأكد مدير عام الدائرة المهندس عمر بن عمير المهيري وضع مصفوفة معايير لتصنيف المباني وفق مستويات ومقاييس عالمية تضمن جودة الخدمات وتسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المتعلقة بإيجار أو شراء أي عقار في إمارة عجمان وهو ما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية،تناسب احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أنه تم استحداث برنامج إلكتروني متكامل لتصنيف المباني وعرض نتائجها بشكل مباشر وشفاف، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الزيارات الميدانية للمشاريع العقارية المعنية.